İzmir'de Ev Yangını

İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, bir ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpala
semti 1844/5 sokaktaki tek katlı müstakil evden duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Ahşap çatının tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yoğun duman nedeniyle yangını güçlükle kontrol altına aldı.
Ev kullanılmaz hale gelirken itfaiye, yangının çıkış nedeni için çalışma başlattı.
Evde yaşayan ailenin yangından kısa bir süre önce hastaneye gittiği öğrenildi.
Ailenin komşusu Yusuf Taşkıran
, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle üzüldüklerini belirterek "Sabah
bir şey yoktu. Ardından bir gördük ki ev küle dönmüş. Normalde burada oturan insanlar çok dışarıya çıkmazlar. Bugün hastaneye gitmişler ve şans eseri bu olay yaşanmış." diye konuştu.