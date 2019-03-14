Son Dakika Haberleri: İzmir'de Ev Yangını

İzmir'de Ev Yangını

49 dakika önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de Ev Yangını, System.String[]
İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Orta Mahalle'de yaşayan alzaymır hastası İsmail Tarkun (75) ve eşi Saliha Tarkun (74) öğle yemeklerini yediği esnada salondan koku geldiğini fark etti.

Hemen odaya giden Saliha Tarkun, salonda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görünce evde bulunan oğlu Ercan Tarkun'a haber verdi.

İlk olarak evdeki imkanlarla yangına müdahale eden Tarkun ailesi daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki eve sıçramadan söndürüldü.

Yanan evin yanında bulunan bir otomobili ise vatandaşlar iterek olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: AA

Orta Mahalle, Bayındır, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:21:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]