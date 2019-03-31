Son Dakika Haberleri: İzmir'de Ev Yangını

İzmir'de Ev Yangını

1 saat önce

Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında hasar oluştu.

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Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1615 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, sırasında apartmanda kimsenin olmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:27 Kaynak: AA

İtfaiye, Bayraklı, Güncel
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