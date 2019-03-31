İzmir'de Ev Yangını
1 saat önce
Bayraklı ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında hasar oluştu.
Bayraklı
ilçesinde 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1615 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü.
Yangın, sırasında apartmanda kimsenin olmadığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:27 Kaynak: AA
Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler
Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu