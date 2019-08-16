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İzmir'de ev yangını

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sebahattin Kosacı (60), Bornova ilçesi Gülpınar Mahallesi 7031 Sokak'taki 2 katlı evinde uyurken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evdeki alev ve dumanı görüp dışarı çıkan Kosacı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.
Gülpınar, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:29 Kaynak: AA
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