İzmir'de ev yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Akıncılar Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki, Ahmet Hallıoğlu'na ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Hallıoğlu ailesi evi tahliye etti.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.