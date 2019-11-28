İzmir'de ev yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki 37 yaşındaki S.Y'yi binadan çıkarıp yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

S.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.