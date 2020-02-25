İzmir'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de ev yangını - Son Dakika

İzmir'de ev yangını

7 saat önce

İzmir'de ev yangınıİZMİR'in Konak ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

İzmir'de ev yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

İkiçeşmelik semti 826 Sokak'ta iki katlı bir evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evin ikinci katından dumanlar yükseldiği gören mahalleli, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında, bir itfaiye erinin üzerine evin ikinci katından parçalar düştü. İtfaiye eri şans eseri yara almadı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

İkinci katın kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

İzmir'de ev yangını

İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'de patlama sonrası yangın (2)
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 15:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]