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İzmir'de ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında itfaiye eri tarafından kurtarılan ev sahibi kadın ağır yaralandı.

İzmir'de ev yangınında itfaiye eri tarafından kurtarılan kadın ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında itfaiye eri tarafından kurtarılan ev sahibi kadın ağır yaralandı.

Özgehan Gökçay'ın (24) yaşadığı Akarcalı Mahallesindeki 2 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bu sırada Gökçay'ın evde 5 yaşında Nehir ismindeki çocuğuyla yaşadığını öğrenen itfaiye eri 42 yaşındaki Mehmet Çağlar, eve maske takmadan girdi.

Özgehan Gökçay, Çağlar tarafından evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Mehmet Çağlar da dışarı çıktığı sırada baygınlık geçirdi.


Gökçay ve Çağlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan Özgehan Gökçay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, itfaiye ekibince söndürülen yangın esnasında Nehir isimli kız çocuğunun komşuda olduğu öğrenildi.

İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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