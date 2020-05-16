İzmir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen ve piknik tüpünün de patlamasına neden olan yangın söndürüldü.

Çiçek Mahallesi Adil Çakmaklı Sokaktaki bir binanın teras katında elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, eşyaların tutuşmasına neden oldu.

Bir süre sonra alevlerin sardığı evde bulunan piknik tüpü de patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken binanın teras katı kullanılamaz hale geldi.