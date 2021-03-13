Evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzeltepe Mahallesi'nde A.A. ve N.A. çiftinin yaşadığı evde yangın çıktı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
A.A'nın, ailesi evdeyken yangın çıkardığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı ileri sürüldü.
Polis ekipleri, A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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