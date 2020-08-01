İzmir'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye, Zübeyde Hanım Mahallesi 7447 Sokak'taki bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Hüseyin ve Mehmet Raşit Tokalı ile Medine Sağdıç, ambulansla İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan ve dumandan etkilenen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.