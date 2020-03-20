İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

55 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Çınarlı Mahallesi 5011 Sokak'ta Halime Uyaner'in (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Uyaner yanan evden çıkarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Uyaner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:34 Kaynak: AA

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