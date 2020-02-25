İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi - Son Dakika
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İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, 5 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, 5 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen ev sahibi Tarık Yaman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 268/1 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasını sardı. Evde bulunan Tarık Yaman'ın balkona çıkarak yardım istemesi üzerine, komşuları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Yaman'ın dumandan zehirlenmesi üzerine, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri Yaman'ın evinde çalışma yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- İzmir
İtfaiye, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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