İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşıyla silahla vurulmuş halede bulunan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de evde ölü bulunan polis memurunun cenazesi defnedildi, System.String[]

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşıyla silahla vurulmuş halede bulunan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kız arkadaşı S.Y'nin evinde ölü bulunan polis memuru Fatih Yurtyapan'ın cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bornova ilçesi Ata Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, polis mangasının omuzunda taşınıp Doğançay Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, anne Emine Yurtyapan, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Fatih Yurtyapan'ın işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitmiş, burada kimseyi bulamamaları üzerine çilingir yardımıyla girdikleri kız arkadaşı S.Y'nin evinde Yurtyapan ile arkadaşını silahla vurulmuş halde ölü olarak bulmuştu.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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