İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti - Son Dakika
Son Dakika Genel İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti - Son Dakika

İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

6 saat önce

- İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti Evlerinde kalan İzmirliler, balkon ve pencerelerde dans etti İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

- İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

Evlerinde kalan İzmirliler, balkon ve pencerelerde dans etti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen bir çok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına alıyor. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

Özellikle İtalya'da ve yurt dışında bir çok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da bir çok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.

"Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu"

Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, yurt dışında benzer etkinliklerden ilham alarak etkinliği geröekleştirdiğini söyledi. Başoğul, "Öncelikle etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm site sakinleri, çevre sitedekiler ve komşularımızın da katıldığı çok güzel bir etkinlikti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık. Herkes çok mutlu oldu, eğlendi. Hatta bana soruyorlar 'Tekrar yapacak mısınız' diye. İmkanımız olduğu sürece yapmaya çalışacağız. Devamını yapmayı düşünüyorum ama izin de almamız gerekiyor tabi. Hasta vatandaşlarımız olabilir, rahatsız olanlar olabilir. Bununla alakalı her gün site sakinleri ile fikir alışverişinde bulunuyorum" diye konuştu.

Site sakinleri bu etkinliği çok sevdi

Beden Eğitimi öğretmeni Bige Başoğul'un başlattığı etkinliğin bu sıkıntılı günlerde kendilerine moral olduğunu söyleyen Rezzan Günel, "Bütün o evde yaşadığımız yavaşlık ağırlık ve hantallığımızı geride bıraktık. 10 dakika bile olsa çok iyi oluyor. Ben bu yaşta bile yapabiliyorum, ama bizim apartmanın hepsi benden yaşlı galiba. Hepsi balkonlarında dans edebiliyorlar. Ben bu etkinlikten dolayı çok mutluyum. Keşke her gün olsa her gün yapabilsek" dedi.

Çocuklar da moral buldu

Bige Başoğul'a site otoparkında dans ve spor figürleriyle eşlik eden çocuklar 'da etkinlikle birlikte neşe buldu. Çocuklar, "Sokağa çıkamamamız bence çok kötü bir şey. Ama insanların bir araya gelip bir şeyler yapması çok iyi aslında. İnsanlar böyle çok daha mutlu oluyorlar. Şahsen ben de mutlu oldum. İleride neler olacağına dair çok bir şey bilmiyoruz. Ama bu tarz şeyler bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Geleceğe umutla bakıyoruz" sözlerine yer verdi.

İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vietnam'dan tahliye edilen Ukrayna vatandaşları, karantinaya girmemek için havaalanından kaçtı
Ukrayna?da karantinadan böyle kaçtılar Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız         
17:18
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor         
17:15
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu         
17:15
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu         
17:10
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi         
17:07
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi         
16:46
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi         
16:44
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor         
16:08
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:45:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]