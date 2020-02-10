İzmir'de eve giren maskeli zanlının yaşlı kadını gasbettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de eve giren maskeli zanlının yaşlı kadını gasbettiği iddiası - Son Dakika

İzmir'de eve giren maskeli zanlının yaşlı kadını gasbettiği iddiası

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kapısını çalarak girdiği evde yaşlı kadının kolundaki bilezikleri gasbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de eve giren maskeli zanlının yaşlı kadını gasbettiği iddiası, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde kapısını çalarak girdiği evde yaşlı kadının kolundaki bilezikleri gasbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesindeki evinde çocuklarıyla yaşayan Beyhan Güleç (75), yalnız olduğu sırada zilin çalması üzerine kapıyı açtı.

Elinde bıçakla eve giren maskeli kişi, yaşlı kadını darbedip kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, fenalaşan Güleç'i Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.

Güleç'in ifadeleri sonrası kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir, Eylül, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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