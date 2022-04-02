İzmir'de evi yanan kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de evi yanan kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

02.04.2022 09:52
İzmir'de evi yanan kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde prefabrik evi yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde prefabrik evi yangın sonucu kullanılamaz hale gelen kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

3 Eylül Mahallesi İzmirli Bağ mevkisinde Mustafa Kuyucu'nun (58) yalnız yaşadığı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında evin önünde bulunan Kuyucu, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kuyucu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kalp Krizi, Prefabrik, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de evi yanan kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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