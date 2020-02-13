İzmir'de evin çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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İzmir'de evin çatısında çıkan yangın korkuttu

13 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de evin çatısında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde Kadifekale Mahallesi 837 Sokak'taki iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ikinci kat ise kullanılamaz hale geldi.Yangında, baygınlık geçiren bir kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.


İtfaiye, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
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