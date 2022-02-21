Üye Girişi
İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

21.02.2022 11:24
İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

İzmir'de ikametinde 170 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'de ikametinde 170 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 16 Şubat'ta Bayraklı'da O.K'ye (62) ait evde 170 kilogram skunk ele geçirildi.

Zanlının aracında da telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

YORUMLAR
500
İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı Uyuşturucu satıcısı 2 kişi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşında! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
10:42 Tebriz'de düşen askeri eğitim uçağında 3 kişi yaşamını yitirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement