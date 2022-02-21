İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de ikametinde 170 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında 16 Şubat'ta Bayraklı'da O.K'ye (62) ait evde 170 kilogram skunk ele geçirildi.
Zanlının aracında da telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA
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