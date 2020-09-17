İzmir'de evinde bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de evinde bıçaklanan kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişi tarafından evinde bıçaklanan şahıs yaralandı. Olay sonrası şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Erzene Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, Nimet B'nin evine gelip giden insanlardan rahatsız olan ve aralarında daha önceden de husumet bulunduğu ileri sürülen Eray E. arasında, Nimet B'nin ikametinde tartışma çıktı. Tartışmanın üzerine Nimet B., Eray E., tarafından bıçaklandı. Evden kaçarak kaldırım üzerine yıkılan ve yaralı durumdaki şahsı gören vatandaşlar tarafından polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı Nimet B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olayın şüphelisi Eray E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alıp emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.