İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, hamile bir kadın tek başına yaşadığı evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, hamile bir kadın tek başına yaşadığı evinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve kızı 110 AKS ve sağlık ekipleri tarafından mahsur kaldığı ikametinden kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1281 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşi cezaevinde bulunan ve evde tek başına yaşadığı öğrenilen hamile Bahriye Yılmaz Savaş'ın (36) doğum sancıları başladı. Komşularından yardım isteyen kadın, komşularının kapıyı çalmasına rağmen bulunduğu noktadan kalkmayınca bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kapının kilit olduğunu görünce durumu 110 AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, yaptıkları müdahaleler ile kapalı konumdaki kapıyı açmayı başardı. İvedi bir şekilde daire içerisine giren sağlık ekipleri genç kadının yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini tespit etti. Savaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuğu ile birlikte İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin kontrol altında tutulduğu öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı         
10:27
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor         
10:27
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi         
10:25
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak         
10:22
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak         
10:11
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı         
10:05
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti         
10:04
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı         
10:04
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı         
09:58
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi         
09:55
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur         
09:45
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti         
09:41
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor         
09:38
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
09:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem         
09:34
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor         
09:31
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü         
09:28
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor         
09:25
Hükümetlerin yok etmek istediği Pile Nguru Kabilesi! Tek bir şeyle hayatta kalıyorlar Hükümetlerin yok etmek istediği Pile Nguru Kabilesi! Tek bir şeyle hayatta kalıyorlar         
09:25
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak         
09:24
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak         
09:22
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil         
09:15
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı         
09:01
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız         
08:43
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı         
08:40
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık         
08:36
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi         
08:34
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et         
08:14
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 10:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]