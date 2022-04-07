İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi - Son Dakika
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İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi

07.04.2022 18:31
İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, maktulün vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu, maktulün vücudunda bıçak darbeleri tespit edildi.

Arif Kıvrak'ın (52), Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 Sokak'ta annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Kıvrak'ın öldüğünü ve vücudunda bıçak darbeleri olduğunu belirledi.

İnşaat ve taşımacılıkla uğraştığı öğrenilen iki çocuk babası Kıvrak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayı aydınlatmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de evinde ölü bulunan kişinin vücudunda bıçak darbeleri belirlendi - Son Dakika


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