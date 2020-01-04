İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü

7 saat önce

İzmir'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü, System.String[]

İzmir'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesinde oturan Caner Dumanoğlu'nun, evinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde sahte içki üretip içtiği iddia edilen Dumanoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat olan Caner Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı, hakkında çeşitli dosyalardan yakalama kararları bulunduğu da öne sürüldü.

Acil Servis, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
16:37 Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı - Son Dakika
16:37 Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:36 Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Son Dakika
16:36 Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı - Son Dakika
16:36 Doğanşehir'de eğitim sorunları ele alındı - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 16:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]