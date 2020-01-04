İzmir'de evinde yaptığı içkiyi içtiği iddia edilen kişi hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'de evinde içki üretip içtiği öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesinde oturan Caner Dumanoğlu'nun, evinde fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde sahte içki üretip içtiği iddia edilen Dumanoğlu'nun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat olan Caner Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı, hakkında çeşitli dosyalardan yakalama kararları bulunduğu da öne sürüldü.