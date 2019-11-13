Son Dakika Haberleri: İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü
Son Dakika Güncel İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü - Son Dakika

İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü

6 saat önce

İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü (1)İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı babasının amcasının oğlu İbrahim A. (45), onun eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile diğer amca oğlu Erol A.'yı (36) av tüfeğiyle öldürdü.

İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü (1)

İzmir'in Kiraz ilçesinde, Murat A. (35), evini bastığı babasının amcasının oğlu İbrahim A. (45), onun eşi Döndü A. (40) ve oğlu Kemal A. (16) ile diğer amca oğlu Erol A.'yı (36) av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediği ileri sürülen Murat A., jandarmaya teslim oldu.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiya göre, bugün saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A., yanındaki av tüfeği ve tabanca ile kapının önündeki Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., olayın ardından suç aleti tabanca ve tüfekle jandarmaya teslim oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Davut CAN- Tekin GÜRBULAK

İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu
"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:33:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de evini bastığı akrabalarını öldürdü 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]