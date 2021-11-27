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Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı

27.11.2021 16:26
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine E.U'nun Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Adresteki aramada, uyuşturucu yetiştirmek üzere evde düzenek kurulduğu tespit edildi.

Evde 13 kök skunk bitkisi, 1 kilogram skunk ile 2 iklimlendirme çadırı, havalandırma cihazı, 7 ısıtıcı, 2 termometre, havalandırma borusu ve 32 litre sıvı gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Dumlupınar, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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