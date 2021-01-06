İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

06.01.2021 22:17

İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra karakola giderek suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A. (43), birlikte yaşadığı babası Orhan A. ile evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır A., babasını 25 yerinden bıçakladı. Olay sonrası soğuk kanlılıkla saat 18.00 sıralarında polis merkezine giden zanlı, işlediği cinayeti polise itiraf etti.

Bahadır A.'nın suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde yaptığı incelemede Orhan A.'yı yerde hareketsiz yatar halde buldu. Yaşlı adamın öldüğünün belirlenmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, evde çalışma yaparken, cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak evin banyosunda bulundu.

Oğlu tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlıdan korkunç itiraf

Öte yandan babasını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Bahadır A.'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bahadır A. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bahadır A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Karabağlar, Cinayet, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Görme kaybıyla karşı karşıya kalan Omar'dan ilk açıklama geldi: Daha güçlü döneceğim Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı
ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı         
22:07
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu         
22:04
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti         
21:26
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 22:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de evlat vahşeti: Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei