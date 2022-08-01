İzmir'de Evlenen Genç Çift, 'Eşitlik Akdi' İmzaladı. Selçuk Belediye Başkanı Sengel, İstanbul Sözleşmesi'ni Vurgulayıp Çifte Mutluluklar Diledi

İzmir'de evlenen Murat Büyükyılmaz ve Zeliha Şemin çifti, şahitler önünde "eşitlik akdi" imzaladı. "Biliyoruz ki bizi birbirimize bağlayan aşkın en büyük varlık koşulu, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamımızın her anında sağlamak ve pekiştirmek olacaktır. Eşitlik yoksa, aşk da yok" yazılı akdi imzalayan çifte mutluluklar dileyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.

İzmir'de yaşayan Murat Büyükyılmaz ve Zeliha Şemin çifti, nikah törenlerinin ardından Güzelbahçe'deki bir kır düğün salonunda "düğün kokteyli" düzenledi. Düğüne, çiftin ailesi, arkadaşları ve sevdiklerinin yanı sıra Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı.

Sengel'in basın danışmanı olan Murat Büyükyılmaz ve hayatını birleştirdiği Zeliha Şemin, tüm davetliler huzurunda "eşitlik akdi" imzaladı. Genç çift, eşit bir yaşamın eşit iki yarısı olacaklarını ve yaşamlarını bu eşitlik temelinde birleştirdiklerini tüm şahitler huzurunda ilan etti.

İmzaladıkları Eşitlik Akdi'nin teminatının, birliktelikleri boyunca yaşayabilecekleri zorluklar ve düşebilecekleri hatalara karşın şahitlerin hakemliğinde sorunları aşma söz ve kararlılıkları olduğunu ifade eden çift, "Biliyoruz ki bizi birbirimize bağlayan aşkın en büyük varlık koşulu, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamımızın her anında sağlamak ve pekiştirmek olacaktır. Eşitlik yoksa, aşk da yok…" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurgularken, eşitlik akdi imzalayan çifte mutluluklar diledi.

Bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Sengel, "Gördüğüm en aşk dolu anlara, eşitliğin en güzel kaleme alınışına şahitlik ettim dün… Bizlere de örnek oldu. Aşkınız daim, mutluluğunuz sonsuz olsun" dedi.

EŞİTLİK AKDİ

Çiftin imzaladığı Eşitlik Akdi şöyle:

"Biz, özgür iki birey olarak, yasal ve geleneksel evlilik işlemlerinin ötesinde, eşit bir yaşamın eşit iki yarısı olacağımızı ve yaşamlarımızı bu eşitlik temelinde birleştirdiğimizi tüm şahitler huzurunda ilan ederiz.

Geleneksel, yasal ve toplumsal tüm eşitsizliklere rağmen, ortak yaşamımızın her anında, tüm şahitler önünde ilan ettiğimiz eşitlik akdini korumaya, yaşatmaya ve güçlendirmeye söz veriyoruz.

Eşitlik akdimizin teminatı, verdiğimiz sözleri yaşama geçirirken yaşayabileceğimiz zorluklar ve düşebileceğimiz hatalara karşın şahitlerin hakemliğinde sorunları aşma söz ve kararlılığımızdır.

Biliyoruz ki bizi birbirimize bağlayan aşkın en büyük varlık koşulu, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamımızın her anında sağlamak ve pekiştirmek olacaktır.

Eşitlik yoksa, aşk da yok…"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

Düğünden detay görüntüler

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in konuşması ve eşitlik akdini okuması

2.VİDEO

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in eşitlik akdini okuması montajsız