İzmir'de evlere yakın noktada yangın - Son Dakika
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İzmir'de evlere yakın noktada yangın

18.07.2022 00:24
İzmir'de evlere yakın noktada yangın

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür'de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Gümüldür, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de evlere yakın noktada yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de evlere yakın noktada yangın - Son Dakika
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