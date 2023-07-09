İzmir'de Evlerinde Ölü Bulunan Anne ve Oğlunun Ölüm Nedenleri Açıklandı - Son Dakika
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İzmir'de Evlerinde Ölü Bulunan Anne ve Oğlunun Ölüm Nedenleri Açıklandı

İzmir'de Evlerinde Ölü Bulunan Anne ve Oğlunun Ölüm Nedenleri Açıklandı

09.07.2023 15:27

İzmir'in Konak ilçesinde bir süredir haber alınamayan annenin açlıktan, oğlunun ise kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Apartman sakinleri, kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polislerin eve girmesiyle Suzan Gürzeren ve oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in cansız bedenleri bulundu. Yapılan kontrollerde Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, annesi Suzan Gürzeren'in ise açlıktan öldüğü belirlendi. Komşuları ve akrabalarıyla pek görüşmeyen aile hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan annenin açıklıktan, oğlunun ise kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Suzan Gürzeren ve Yalçın Suat Gürzeren'in binadaki komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Evlerinde Ölü Bulunan Anne ve Oğlunun Ölüm Nedenleri Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Evlerinde Ölü Bulunan Anne ve Oğlunun Ölüm Nedenleri Açıklandı - Son Dakika
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