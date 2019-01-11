İzmir'de Evlerinin Önündeki Parkta Oynadığı Sırada Kaybolan 10 Yaşındaki Ceylin Atik'in İki Gün...
1 saat önce
İzmir'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir
'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:28 Kaynak: AA
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