İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

03.03.2022 19:39

İZMİR'in Menemen ilçesinde Münür Sapmaz (52) ile eşi Emine Sapmaz (52), evlerinde ölü bulundu.

İZMİR'in Menemen ilçesinde Münür Sapmaz (52) ile eşi Emine Sapmaz (52), evlerinde ölü bulundu. Polis, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, kanser hastası Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı da öğrenildi.

Ulucak Mahallesi'ndeki yaşayan kızı Emine Sapmaz'dan bir süredir haber alamayan Meral N. (77), durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Münür Sapmaz ile eşi Emine Sapmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Münür Sapmaz pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunurken, vücudunda herhangi bir ateşli silah yarası tespit edilmeyen eşi Emine Sapmaz'ın ise boynunda tırnak izleri olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Kanser hastası olduğu belirtilen Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaparken, cenazeler ise savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU
İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

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İntihar, Menemen, Kanser, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE, EVLİ ÇİFT EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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