Son Dakika Haberleri: İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 12 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
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İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 12 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

14 dakika önce

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda kentte bombalı ve molotoflu eylem hazırlığında olan 12 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütüne finansman sağlayan, kırsal bölgelere eleman temin eden, örgüt elebaşı için açlık grevinde bulunan, örgüt mensuplarının ailelerine maddi olanaklar sağlayan ve kent merkezi ile ilçelerde terör örgütünün illegal yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) adına illegal faaliyet yürüten mensuplarının molotoflu ve bombalı eylem hazırlığında olan kişiler oldukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 12 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel
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