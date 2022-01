İzmir'de fabrika gibi okul; 7 milyon 800 bin lira gelir elde ettiler - Son Dakika

İZMİR'deki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik ürünleri ile kapı, pencere, çatı sistemlerinin satışından 2021 yılında 7 milyon 800 bin TL'lik gelir elde edildi. Öğrenciler bu gelirle Türkiye sıralamasında beşinci oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri tarafından üretilen parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri, makine teknolojileri alanında üretilen sanayi tipi makineler, elektrik elektronik bölümünde üretilen deney setleri ve metal teknolojileri alanında üretilen kapı, pencere ve çatı sistemleri gibi ürünlerin satışından 2021 yılında 7 milyon 800 bin TL'lik gelir sağlandı. Pek çok kurumun ihtiyacını karşılayan öğrenciler elde ettikleri gelirle Türkiye sıralamasında beşinci oldu. Kamu kurumlarına satılan ürünler sayesinde üretim sürecine dahil olarak harçlıklarını kazanan öğrenciler, ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

'EN YÜKSEK GELİR KİMYA BÖLÜMÜNDEN'Döner sermaye sisteminin 2019 yılında başlatıldığını anlatan Okul Müdürü Hamit Dursun, şunları söyledi: "2019-2020 yıllarında yaklaşık 5.5 milyon liralık ciro elde etmiştik. 2021 sonu itibariyle de 8 milyona yakın gelir elde ettik. Bu cironun yaklaşık 6 milyon liralık kısmı kimya bölümü tarafından elde edildi ancak bunun yanı sıra diğer bölümlerimiz de var. Kimya bölümünde parfüm, temizlik ve kozmetik malzemeleri üretildi. Makine teknolojileri alanında üretilen sanayi tipi makineler, elektrik elektronik bölümünde üretilen deney setleri, metal teknolojileri alanında da kapı, pencere, çatı sistemleri ürettik. Okulumuzun içinde yeni bir inşaat başlattık. Bu alanda dış cephe ve iç cephe boyaları üreteceğiz. Bu alanın da çatısından, boya makinesine her şeyini kendimiz ürettik. Tamamen yerli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı elde ettiğimiz cirolara göre bir sıralama oluşturuyor. Bu sene bu sıralamaya göre Türkiye beşincisi olduk. İnşallah gelecek seneki hedefimiz Türkiye birincisi olmak. Buradaki asıl amacımız çocukların işi öğrenmeleri." 'GURUR VERİCİ BİR TABLO'"Öğrencilerimizle birlikte sıvı olmak koşuluyla temizlik malzemelerinin hepsini üretiyoruz" diyen Kimya Teknolojisi Alan Şefi Ufuk Akış da, "Cam-silden, lavabo temizleyiciye, el dezenfektanından kir çözücüye kadar pek çok malzemeyi üretiyoruz. Kimya bölümündeki hemen hemen her öğrencimiz çalıştı. Kendileri de harçlık kazandılar. Bu tablo bizim için gurur verici. İyi bir ciroyla yılımızı tamamladık. Şimdi yeni yıldaki hedefimiz bu ciroyu daha yukarıya taşımak. Öğrencilerimizin dersinin olmadığı anlar çalışıyoruz. Burada üretilen ürünler devlet kurumlarımıza gönderiliyor. Pandemi dolayısıyla temizlik ürünlerine olan talep çoğaldı. Mezun olan her çocuğumuz buradan işi öğrenerek mezun oluyor. Mezunlarımızdan birçok öğrencimiz buradaki formülleri kullanarak, izinlerini alarak bu işi yapmayı devam ettirdiler" ifadelerini kullandı.'ÜRETMEYİ SEVİYORUM'Kimya Teknolojisi Bölümü 11'nci sınıf öğrencisi Ezgi Çam (16), "Biz burada tüm temizlik ürünlerini üretiyoruz. Burada yaparak öğreniyoruz ve bizim için çok faydalı oluyor. İş yoğunluğuna göre atölyede çalışma saatlerimiz değişiyor. Ben bu bölümü önü açık olduğu için tercih ettim. Üretmeyi seviyorum ve ilgimi çekiyor. Kimya alanında ilerlemek istiyorum. Burada gelir de elde ediyoruz. Kendi paramı kazanmak güzel bir şey. Çalıştığımızın hakkı kuruşu kuruşuna veriliyor. Okulumuzu başarılı bir okul olarak görüyorum inşallah daha güzel yerlere geliriz" dedi.9'uncu sınıf öğrencilerinden Kürşat Öztürk (15) ise "Haftanın bir veya iki günü üretim bölümünde 4-5 saat görev alıyorum. Kimya mesleğinin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Okulumu bitirdikten sonra üniversite eğitimi alıp kimya bölümü öğretmeni olmak istiyorum. Buradan aylık yaklaşık 3 bin TL'lik gelir elde ediyoruz. Bu kazanç, çalışma saatlerimize göre değişiyor" diye konuştu.