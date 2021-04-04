İzmir'de fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Ayrancılar Mahallesi'nde fabrika ve inşaatlardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırma sonucu çalınan demir kalıplarının hurdacılara satıldığı tespit edildi. Ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüpheliler İ.G. ve S.A'yı takibe aldı.
Bir inşaattan demir kalıpları alıp kaçmak isteyen şüpheliler, suçüstü gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlılar işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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