İzmir'de Fabrika Yangını
54 dakika önce
İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yandaki depoya sıçradı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın yandaki depoya sıçradı.
Alınan bilgiye göre, Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra belediyeye ait arazözler de sevk edildi.
Fabrikanın yanındaki plastik malzemeler bulunan depoya da sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Öte yandan yangına yakın bölgede park halindeki araçlar olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:18 Kaynak: AA
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