Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fabrika Yangını

İzmir'de Fabrika Yangını

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçeside bir fabrikada yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçeside bir fabrikada yangın çıktı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Çiğli, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:07:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fabrika Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]