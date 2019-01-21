İzmir'de Fabrika Yangını
1 saat önce
İzmir'in Çiğli ilçeside bir fabrikada yangın çıktı.
İzmir
'in Çiğli
ilçeside bir fabrikada yangın çıktı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
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