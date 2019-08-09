İzmir'de fabrika yangını
1 saat önce
İzmir'de bir Rulman fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:30 Kaynak: AA
'de bir Rulman fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çiğli
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
1028'inci sokakta faaliyet gösteren bir Rulman fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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