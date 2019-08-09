Son Dakika Haberleri: İzmir'de fabrika yangını
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de fabrika yangını

1 saat önce

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir rulman fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de fabrika yangını, System.String[]
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir rulman fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1028'inci sokakta faaliyet gösteren bir rulman fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekletildi.
Fabrikada bulunan bazı kimyasal maddelerin patlaması nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, içerideki bir otomobil de tamamen yandı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir fabrika çalışanı, olay sırasında alt katta çalıştıklarını belirterek, "Patlama seslerini duyunca deprem olduğunu zannettik ve dışarıya fırladık. Bayram öncesi temizlik yapıyorduk. Çok üzgünüz, tüm emeğimiz gitti." dedi.
Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Yaptıkları bağış, az daha servetlerine mal oluyordu Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 23:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de fabrika yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]