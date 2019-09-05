Son Dakika Haberleri: İzmir'de fabrika yangınları
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de fabrika yangınları

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında çıkan ve bitişikteki mantı fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında çıkan ve bitişikteki mantı fabrikasına da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Fatih Mahallesi 1203 Sokak'taki ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bitişikteki fabrikaya da sıçrayarak büyüyen alevlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 22 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Polis ekiplerinin fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

İtfaiye ekiplerinin zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangını söndürme çalışmaları 3 saat sürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük hasar gören fabrikalar kullanılamaz hale geldi.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
İzmir Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni kararı İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 05:56:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de fabrika yangınları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]