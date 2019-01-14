Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bakır tozu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Üretimin yapılması esnasında kazanda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı işçilere hemen müdahale ederek Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan bir işçinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:01 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, Güncel
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