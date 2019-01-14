Son Dakika Haberleri: İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü.

İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:24 

İzmir, Ekonomi
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