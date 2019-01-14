İzmir'de fabrikada patlama: 2 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının tedavisi ise devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:24
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