İzmir'de fabrikada yangın

İzmir'de hastane mobilyaları üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'de hastane mobilyaları üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre Gaziemir ilçesindeki fabrikanın kaynak atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın hasara neden oldu.

Yangının su sebilinin kısa devre yapması nedeniyle çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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