İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

14.07.2022 18:54
İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir fabrikadan 100 bin lira değerinde bakır kablo, dalgıç pompa gövdeleri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir fabrikadan 100 bin lira değerinde bakır kablo, dalgıç pompa gövdeleri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Ovakent Mahallesi Çatalarmut Mevkii'nde bir fabrikanın duvarını kırıp hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin C.A, H.S, O.T. ve V.S. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.A. ve H.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.T. ve V.S'nin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de fabrikadan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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