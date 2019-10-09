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İzmir'de faciadan dönüldü

43 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç benzin harlamasından dolayı alev aldı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç benzin harlamasından dolayı alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem E. (51) idaresindeki 28 NC 855 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken benzin harlamasından dolayı birden alev aldı. Mahalle içerisinde aracını sağa yanaştıran sürücü Kerem E. ve yolcu durumunda bulunan 3 kişi hızlı bir şekilde araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇTA LPG BULUNUYORDU

Benzinli ve LPG'li olduğu öğrenilen araçta yangın dolayısıyla faciadan dönüldü. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılmaz hale gelirken, yangında, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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