İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

14.04.2022 17:44
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanında tadilat yapıldığı esnada, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele çöktü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş hanında tadilat yapıldığı esnada, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele çöktü. Yaşanan olayda 15 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1370 sokakta bulunan Karaahmetoğlu İş Hanı'nda meydana geldi. İş hanında yapılan tadilat esnasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı işçilerin üzerinde bulunduğu iskele bir anda çöktü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten, iskeleyle birlikte aşağı düşen 3 işçi şoka girerken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparken, yaralılar ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İskele çöktükten sonra güvenlik kemerlerini çatıdan sarkıttılar

Öte yandan kaza esnasında işçiler ve çevrenin güvenliği için önlemlerin alınmadığı öne sürülürken, kazanın ardından çatıdan işçilerin giymesi gereken güvenlik yeleklerinin çelik halatlarla aşağı sarkıtılması dikkat çekti.

"Bunun olacağı belliydi"

İş hanında çalışanlardan Özge Bingöl Bulut, daha önce de benzer bir olayın yaşandığını, buna rağmen önlem alınmadığını vurguladı. Bulut, "Ben yedinci katta çalışıyordum, büyük bir gürültü duydum. Arkadaşlarım iskelenin devrildiğini söylediler. Çıkıp baktığımıza işçiler yerde yatıyorlardı. İş güvenliği burada zaten alınmamıştı. Gördüğünüz güvenlik yeleklerini de sonradan salladılar aşağı. Daha önce de iskeleden aşağı demirler düşmüştü. O zaman da ben aşağıdaydım. O olaya rağmen hala önlem alınamadı. Bugün de bu olay yaşandı. Bunun olacağı belliydi" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü
İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü

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İzmir, Polis, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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