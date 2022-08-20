İzmir'deki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

20.08.2022 10:44
İzmir'deki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'de faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin taşınmazlarını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine aldığı tespit edilen 17 kişiden 4'ü tutuklandı.

İZMİR'de faizle para verip, mağdur ettikleri kişilerin taşınmazlarını tehdit ve cebirle kendi üzerlerine aldığı tespit edilen 17 kişiden 4'ü tutuklandı. Tefecilerin bu yolla yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyen acil nakit arayışındaki kişilere para vererek karşılığında yüksek faizli senetler imzalattırdığı, paraları geri ödeyemeyenlerin maaşlarının bir kısmına veya tamamına el koydukları, ayrıca mağdurların üzerindeki birçok taşınmazı da tehdit ve darp yoluyla kendilerine geçirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 65 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlenen 17 şüpheli, salı sabahı, özel harekat polisleri ve helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B., Z.A., H.H.U. ve A.A. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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