İzmir'de Fashion Prime 3'üncü kez kapılarını açtı

İzmir'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 9-11 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak olan Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, açıldı. İzmir ve Türkiye'nin farklı illerinde tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in fuarcılık konusunda büyük bir hızla geliştiğini belirterek, rekabette üstünlük yakaladığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime 3. Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknoloji Fuarı, Fuarİzmir'de kapılarını açtı. Yerli ve yabancı alıcıların bir araya geldiği fuardaki rengarenk stantlar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. İlk kez oluşturulan Manufacturing (Tekstil Üreticileri) Alanı, defileleri, etkinlikler ve ticari görüşmeleriyle 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek fuarda moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçiler bir araya gelecek. 3. Fashion Prime'ın, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuarın açılış kurdelesi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda sektör temsilcisi tarafından birlikte kesildi. Açılışın ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, aynı tarihlerde düzenlenen fuarların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, İzmir'in fuarcılıkta daha da büyüyeceğini dile getirdi. İzmir'in fuarcılık konusunda büyük bir hızla geliştiğini anlatan Soyer, rekabette öne çıktıklarını vurguladı. Soyer, Bu gelişmeyi böyle istikrarlı biçimde sürdüreceğiz. Tüm kesimler, kentin ileri gelenleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ediyoruz dedi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de şöyle konuştu

Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe daha ileriye götüreceğiz. Bütün odalar, fuar idaresi ve belediyeler olarak aynı yere odaklandık. Bu sebepten dolayı daha başarılı olacağımıza inanıyoruz.

148 KATILIMCI

Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime, 3 gün boyunca B Holü'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fashion Prime'da etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri ile gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türleri, konfeksiyon dikiş, nakış, yatak yorgan, lazer kesim ve dijital baskı ve ütü makineleri gibi konfeksiyon makineleri sergileniyor. Bir öncekine göre katılımcı sayısını büyük bir oranda arttıran Fashion Prime'a geçen yıl 107 firma katılırken bu kez İzmir başta olmak üzere İstanbul, Bursa ile Uşak ve Kosova'dan toplamda 148 katılımcı yer aldı. KOSGEB, EİB, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği (MTK), Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin (EGSD), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'nin destek verdiği fuara Rusya, Balkanlar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Nijerya, İngiltere, Fransa, İtalya, Bulgaristan, İsrail, Cezayir, Almanya, Irak, Finlandiya, Kanada ile Fas'tan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'den İstanbul, Denizli, Gaziantep, Ankara, Kahramanmaraş, Bursa, Eskişehir ve Adana'dan da alım heyetleri İzmir'de olacak. Bu yıl fuarda ilk kez oluşturulan 'Tekstil Üreticileri Alanı'nda, 25 firma bulunuyor. Hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri tedarikçi firmalarla bir araya gelecek. Manufacturing Alanı'nda yer alacak katılımcılar, 2020 yılının trend koleksiyonlarına yön verecek tasarımlarını sergileyecek. Manufacturing'te ağırlanacak hazır giyim markaları; moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonellerine tecrübelerini paylaşma imkanı bulacak.