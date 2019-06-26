Son Dakika Haberleri: İzmir'de faytonlar yasaklandı
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İzmir'de faytonlar yasaklandı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.

İzmir'de faytonlar yasaklandı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde fayton taşımacılığını yasakladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu, önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'ni iptal ederek İzmir'de fayton dönemini kapattı.
Belediyeye bağlı İZULAŞ bünyesindeki fayton işletmesi 1 Mayıs'tan itibaren kapatılırken, karar doğrultusunda Karşıyaka, Selçuk ve Dikili'deki toplam 32 faytonun faaliyetlerine de son verildi.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139'uncu maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi yasaklandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, hayvan haklarını gözetmenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "İzmir'in hayvan hakları konusunda örnek ve öncü bir kent olmasını hedefliyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri hiç aralık vermeden yürüttük. Bu süreç kısa süre önce tamamlandı ve İzmir'de fayton dönemi kapandı." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:02 Kaynak: AA
Dikili, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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