İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

13 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı karayollarına ait işaret levhasına ve ardından bariyerlere çarpan tırın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, karayollarında görevli bir personel ise ağır yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı karayollarına ait işaret levhasına ve ardından bariyerlere çarpan tırın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, karayollarında görevli bir personel ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Gaziemir ilçesi İzmir- Aydın otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 FF 1979 plakalı tır, sürücüsü Salih Özen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasında bulunan işaret levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese otoyol trafik polisi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, karayollarında trafik işaretçisi olarak çalışan E.S.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Öte yandan, talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı E.S. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:21 Kaynak: İHA

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