İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

12.03.2022 10:14

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Kazada otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 2 yaralı İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde bir otomobile, arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü; 2 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde bir otomobile, arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımına yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkasından gelen Ahmet U. idaresindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Servet Kaya'nın otomobili beton bariyerlere çarparken, diğer araç metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybetti

Meydana gelen kaza nedeniyle Çevreyolu trafiği tamamen kapanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araç sürücüsü Servet Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ahmet U. ve Haydar C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Servet Kaya'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik aksadı

Öte yandan kaza nedeniyle Karşıyaka yönünden Bornova istikameti yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Trafik akışının tek şeritte olması nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Tragger, İzmir, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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